Yağmur Hasarı Havadisleri Görüldü

YAĞMURUN ZARARLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon’da etkili olan sağanak, caddeleri ve yolları göle çeviren bir yağışa neden oldu. Oluşan hasarın boyutları, dron kamerasıyla görüntülendi. Kent merkezinde vatandaşlar ve esnaflar, yağmurun dinmesiyle birlikte su basan evler ve iş yerlerini temizleme çalışmalarına başladı. Yağış nedeniyle Ortahisar ilçesindeki Beşirli, Toklu ve Pazarkapı mahallelerinde zarar gören araçlar için hasar tespit çalışmaları sürüyor. Taşkınlar ve kaya düşmeleri de yaşanan bölgelerde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, Ortahisar Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri faaliyetlerine devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışların sel, toprak kaymaları ve su taşkınlarına yol açtığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinden itibaren 83 su taşkını ihbarı alınmış ve ekiplerimiz anında harekete geçmiştir. TİSKİ Genel Müdürlüğü ve diğer birimlerden toplam 460 personel, 16 vidanjör, 20 kanal temizleme aracı, 4 kombine kanal açma aracı, 24 iş makinesi ve 50 araçla şehir genelinde çalışmalar sürüyor” denildi.

ORTAHİSAR BELEDİYESİNDEN DÜZENLEME

Ortahisar Belediyesi, yağış sonrası taşkın, su baskınları ve toprak kaymaları yaşandığını bildirdi. Bazı mahallelerde evlerin ve iş yerlerinin su altında kaldığı, ayrıca heyelanlar sonucunda istinat duvarlarının yıkıldığı belirtildi. Bağlantı yollarının ulaşımına kapandığı ifade edilerek, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunduğu vurgulandı.

BAKAN URALOĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Uraloğlu açıklamasında, “Trabzon’da meydana gelen şiddetli ve yoğun yağıştan etkilenen başta Beşirli ve Çömlekçi’deki vatandaşlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın başladığı andan itibaren Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilgili tüm kurumlarımızla temas halinde süreci takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sahil yolunun kullanıma açıldığı ve su tahliye işlemlerinin devam ettiğine dair bilgi aldık. Trabzon’un tüm imkanlarımızla sahada yanındayız” ifadelerini kullandı.