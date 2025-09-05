Yağmur Nedeniyle Aleyna Tilki Konseri İptal

YAĞMUR VE TEHLİKE NEDENİYLE İPTAL

Binlerce hayranı ile dolan meydanda sahneye çıkamayan Aleyna Tilki’nin konseri, sağanak yağmur ve elektrik kaçağı tehlikesi nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kurtuluş etkinlikleri kapsamındaki konsere, kötü hava koşulları yüzünden çıkılamadı. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda büyük bir kalabalık, saatler öncesinden konser için toplandı fakat Aleyna Tilki’nin sahneye çıkacağı anons edildiğinde, aniden yağmur başladı.

SANATÇI GÜVENLİĞİ İÇİN İNDİRİLDİ

Kısa bir süre sahnede kalan sanatçı, yaşanan elektrik kaçağı riski sebebiyle geri çekilmek zorunda kaldı. Yağış yaklaşık yarım saat sürdü ve bu süre zarfında kalabalık meydanı terk etmedi. Ancak yağmurun elektronik cihazlar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler nedeniyle teknik ekip, can güvenliği uğruna konserin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Hoparlörlerden yapılan anonsla konserin ertelendiği duyuruldu. Bazı izleyiciler durumu protesto etse de, çoğu vatandaş, güvenlik kaygıları nedeniyle alınan kararı desteklediklerini açıkladı. İzleyiciler arasında esprili yorumlar da yapıldı. “Aleyna Tilki yağmur getirdi” şeklinde ifadelerle duruma tepkilerini gösterdiler.