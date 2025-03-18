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Yağmur Nedeniyle Kayganlaşan Yolda Tır Kazası

YAĞIŞ NEDENİYLE TIR KONTROLDEN ÇIKTI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde etkili olan yoğun yağış, yolda kayganlığa sebep oldu ve bu durum, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tırın yolda ters dönmesine yol açtı. Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi Jandarma Rampası’nda gerçekleşti.

TRAFİKTEKİ AKSAMA KISA SÜRDÜ

Sürücüsünün ve plakası henüz belirlenemeyen tır, kayganlaşan yolda bir anda ters döndü. Olayın sabah saatlerinde yaşanması, büyük bir kazayı önlerken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Ters dönen tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve tırın kaldırılmasıyla birlikte, yavaşlayan trafik yeniden normale döndü.

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