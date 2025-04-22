Haberler

Yağmur Palut, Türkiye Boks Üçüncüsü

ŞAMPİYONADA YER ALDI

15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen Türkiye Boks Şampiyonası’nda Erzincanlı sporcu Yağmur Palut, 54 kilogram kategorisinde yarıştı. Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli şampiyonada yaklaşık 700 sporcu, kıyasıya mücadele etti.

BAŞARILI SONUÇ

Yağmur Palut, sergilediği performansla Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Bu başarı, Erzincan adına önemli bir elde olarak kaydedildi. Palut’un bu başarısı, boks sporunda genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla’da 42 Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Muğla'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nisan ayında gerçekleştirdiği 42 operasyonda uyuşturucuya el koydu, 16 kişiye ticaret, 35 kişiye ise kullanma suçlamasıyla işlem uygulandı. 10 kişi tutuklandı.
Haberler

Edirne’de Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye sevk etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.