Yağmur Palut, Türkiye Boks Üçüncüsü

ŞAMPİYONADA YER ALDI

15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen Türkiye Boks Şampiyonası’nda Erzincanlı sporcu Yağmur Palut, 54 kilogram kategorisinde yarıştı. Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli şampiyonada yaklaşık 700 sporcu, kıyasıya mücadele etti.

BAŞARILI SONUÇ

Yağmur Palut, sergilediği performansla Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Bu başarı, Erzincan adına önemli bir elde olarak kaydedildi. Palut’un bu başarısı, boks sporunda genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlıyor.