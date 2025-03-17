Yağmurda Kayganlaşan Yolda İETT Kazası

YAĞMUR NEDENİYLE KAZA MEYDANA GELDİ

Beyoğlu Karaköy’de meydana gelen bir kaza, yağmur sonrası kayganlaşan bir yolda gerçekleşti. Saat 17.00 sıralarında Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde kontrolden çıkan bir İETT otobüsü, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bariyerlere çarparak durabilen otobüsteki yolculardan birisi yaralandı. Olay esnasında, karşı şeritte başka bir aracın gelmemesi ise büyük bir faciayı engelledi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı yolcuya olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı ve tedavi sürecine alındı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı ve polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

İETT ÇALIŞANINDAN BASINA ENGEL

Kaza sonrasında, basın mensuplarının görüntü aldığını fark eden bir İETT çalışanı, basın mensuplarına saldırarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Görevli, kameraların önüne geçerek engellemeye çalıştı ancak polis tarafından uzaklaştırıldı.

OTOBÜSÜN KALDIRILMASI SÜRECİ

Kaza yapan İETT otobüsünün olay yerinden kaldırılması ise uzun sürdü. Ekipler tarafından çağrılan vinç yardımıyla, otobüs 2,5 saatlik bir çalışmanın ardından yerinden kaldırıldı. Yol daha sonra tekrar trafiğe açıldı ve kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.