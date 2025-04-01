Yağmurda Kula’da İki Araç Çarpıştı

YAĞIŞLI HAVA TRAFİK KAZASINA NEDEN OLDU

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı hava bir trafik kazası meydana getirdi. Trafik ışıklarında durmak için hızını azaltan bir otomobile, başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Egemen Kavşağı’nda gerçekleşti.

KAZA ANI

Edinilen bilgiler doğrultusunda, İzmir yönünden Ankara yönüne doğru yol alan Abdullah İ. yönetimindeki 64 ACD 477 plakalı otomobil, seyir halindeki Hakan A. idaresindeki 67 EH 660 plakalı otomobile yavaşlayarak trafik ışıklarında durmaya çalışırken arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan Sibel İ., Perihan Y., Hakan A. ve Zeynep A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARALILARA MÜDAHALE

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara burada yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ayrıca, İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak yönüne doğru trafik akışı kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından buralardaki trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.