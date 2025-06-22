“Yağmurda Şarkı Söylüyorum” Samsun’da Gösterildi

İLK KEZ TÜRKİYE’DE SAHNELENDİ

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünya çapında tanınan müzikal “Singin’ in the Rain” (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) için Türkiye prömiyerine ev sahipliği yaptı. Samsun Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, Hollywood’un romantik komedisi olan bu müzikal, Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde müzikseverlerle buluştu. Müzikalin bestelerini Nacio Herb Brown ve Arthur Freed, sözlerini ise Betty Comden ve Adolph Green yazdı. Orkestra şefliğini Kıvanç Tepe üstlenirken, koro şefliği Maria Chekriekchieva, başkemancılık Didem Tepe ve koreografi ise Yunus Emre Örgüt’e ait.

DUYULAN GURUR VE HEYECAN

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, “Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca ünlü bir müzikali, aynı zamanda dünyaca ünlü bir filmi, aynı zamanda dünyaca ünlü bir yapıtı Samsun’a getirdik. Türkiye prömiyeri ama Samsun’da, dolayısıyla ben Samsun Müdürü olarak burada bir Türkiye prömiyeri olduğu için çok mutluyum. Tüm seyircilerimizi, tüm sezon temsillerimize bekliyoruz” dedi.

ROL ALMA HEYECANI

Müzikalde Kathy Selden karakterini canlandıran SAMDOB sanatçısı Leyla Ceren Koç, “Böyle bir müzikal Türkiye’de ilk defa sahnelenirken rol almak ve Kathy Selden’i canlandırıyor olmak benim için çok heyecan verici. Şu anda da çok heyecanlıyım. Kathy, tiyatro sanatçısı aslında ve döneme göre sessiz filmlerden sesli filmlere geçiş yaşanırken sinema sektöründe bir anda kendini bu sektörün içerisinde buluyor. Hem oraya adapte olmaya çalışıyor ve onun gerçekçiliği aslında o sektördeki daha hayali diyebileceğimiz ya da belki daha parıltılı diyebileceğimiz dünyanın içerisinde bence bir hem çelişki de oluşturuyor hem de Ketty’nin gerçekliğine sektör de bence dönüşmeye başlıyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

KONU VE TEMALAR

Eser, Hollywood’un sessiz filmlerden sesli filmlere geçiş yaptığı 1920’lerin sonundaki köklü değişimleri ve bu süreçte gelişen bir aşk hikayesini ele alıyor. Şarkıcılık, dansçılık ve dublörlük geçmişi olan popüler bir sessiz film yıldızı, çalışmak zorunda olduğu ve yüzeysel bulduğu, stüdyonun reklam amaçlı sürdürdüğü sahte aşka kendini inandırmış bir aktrise zorlukla katlanmaktadır.