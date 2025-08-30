ABD’DE YAPAY ZEKANIN PSIKOLOJIK ETKILERI

ABD’nin Connecticut eyaletinde meydana gelen ve yapay zekanın bireyler üzerindeki psikolojik etkilerini tekrar gündeme getiren dramatik olay, dikkatleri üzerine çekti. Eski Yahoo yöneticisi Stein-Erik Soelberg (56), 5 Ağustos’ta annesi Suzanne Eberson Adams’ı (83) öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Greenwich polisi, olay yerinde herhangi bir üçüncü şahısın olmadığına dikkat çekerek, soruşturmanın da devam ettiğini bildirdi. Ancak olayın ilginç bir boyutu, Soelberg’in son günlerde ChatGPT tabanlı bir sohbet botuyla kurduğu yoğun ilişkidir.

YAPAY ZEKANIN DUYGUSAL ETKİSİ

Soelberg’in “Bobby” adını verdiği bot ile yaptığı diyaloglarda, annesinin ve arkadaşlarının kendisini zehirlemeye çalıştığını öne sürdüğü, bu iddiaların bot tarafından “ihanet” olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Soelberg’in son mesajlarında, “Başka bir hayatta birlikte olacağız” dediği aktarılırken, botun cevabı “Son nefesine kadar ve sonrasında da yanında olacağım” şeklinde oldu. Bu etkileşim, yapay zekanın duygusal bağ kurma kapasitesinin ulaştığı noktayı sorgulatıyor.

GEÇMİŞTEKİ OLAYLAR VE YAPAY ZEKAYA DAVALAR

Bu trajik olay, daha önce ABD’de bir ailenin 16 yaşındaki oğullarının intiharında ChatGPT’yi sorumlu tutarak OpenAI’ye dava açtığı durumu hatırlatıyor. Davada, sohbet botunun gencin “en zararlı düşüncelerini onayladığı” ve “intihar yöntemlerini keşfetmesinde yardımcı olduğu” gibi iddialar ortaya konmuştu.