Yahşihan’da Bayraktepe Sağlık Merkezi İnşaatı Başladı

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kırıkkale’de, Yahşihan ilçesine bağlı Bayraktepe Aile Sağlığı Merkezi inşaatı için 375 metrekarelik alanda hafriyat çalışmaları hız kazandı. Bayraktepe Mahallesi’nde inşa edilmesi planlanan Aile Sağlığı Merkezi için gerekli olan çalışmalar yürütülüyor. Projenin ilk aşaması olan hafriyat işlemleri, Kırıkkale Valiliği’nin önderliğinde başlatıldı.

PROJE DETAYLARI

İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, 375 metrekarelik alanda sağlık merkezinin temeli için hazırlıklar devam ediyor. Yeni merkezin, mahalle sakinlerine daha iyi sağlık hizmeti sunmayı hedeflemesi planlanıyor ve burada vatandaşların birinci basamak sağlık ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Vali Mehmet Makas, çalışmaları yerinde inceleyerek, sürecin belirtilen takvim doğrultusunda ilerlediğini aktardı. Bayraktepe Aile Sağlığı Merkezi’nin tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşlar modern ve erişilebilir bir sağlık hizmetine ulaşacak. Projenin kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.