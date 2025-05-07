Yahşihan’da Hükümlü Yakalandı, Ceza Verildi

YAHŞİHAN’DA HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs ele geçirildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda Yahşihan’da operasyon gerçekleştirdi.

HÜKÜMLÜNÜN SUÇU VE CEZASI

“Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan aranan M.P. (29) isimli hükümlü, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis cezası ile yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.