Yahşihan’da Hükümlü Yakalandı, Teslim Edildi

YAHŞİHAN’DA YAKALANAN HÜKÜMLÜ

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Yahşihan’da gerçekleştirilen bir operasyonda; “trafik güvenliğini tehlikeye sokma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, vergi usul kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilik” suçlarıyla aranan 53 yaşındaki A.Ş. isimli hükümlü ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bu şahıs, gerekli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.