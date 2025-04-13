Haberler

Yahşihan’da Hükümlü Yakalandı, Teslim Edildi

YAHŞİHAN’DA YAKALANAN HÜKÜMLÜ

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Yahşihan’da gerçekleştirilen bir operasyonda; “trafik güvenliğini tehlikeye sokma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, vergi usul kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilik” suçlarıyla aranan 53 yaşındaki A.Ş. isimli hükümlü ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bu şahıs, gerekli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Motosiklet Bariyerlere Çarparak Kaza Geçirdi

Bursa'da bir motosikletin kamyonete çarpmasının ardından sürücü bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haberler

Kalp Krizi Nedeniyle Kaza Oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde 71 yaşındaki bir sürücü, yolda kalp krizi geçirerek otomobiliyle ağaçla çarpıştı. Hastaneye kaldırılan kişi, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.