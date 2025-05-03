Yahşihan’da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Yaşandı

TRAGİK OLAY VE GAZ ZEHİRLENMESİ

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir karı koca yaşamını yitiriyor. Irmak köyü Yeşilöz mevkisinde yaşayan 67 yaşındaki Celal Türkoğlu ile 64 yaşındaki eşi Sündüs Türkoğlu’ndan hiçbir haber alamayan yakınları, çiftin evine gitmeye karar veriyor. Eve giren yakınları, çiftin odada hareketsiz yattığını görünce durumu hemen yetkililere bildiriyor.

Etkili Müdahale ve Olayın Tespiti

Yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla yönlendiriliyor. 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit ediyor. Yaşamını yitiren çiftin cesetleri, otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırılıyor. Bu üzücü olay, soba kullanımında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.