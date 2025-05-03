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Yahşihan’da Sobadan Karbonmonoksit Sızdı

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLER

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle gazi ve eşi, yaşadıkları evde hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Yahşihan’a bağlı Irmak köyü Yeşilöz mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Celal Türkoğlu ve 64 yaşındaki eşi Sündüs Türkoğlu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

DURUMU FARK EDEN YAKINLARI HEMEN İHBAR ETTİ

Durumu anlayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Türkoğlu çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, çiftin cenazeleri otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

GAZİ UNVANI ALMIŞTI

Öte yandan, Celal Türkoğlu’nun askerlik hizmeti sırasında gözünden yaralanması sebebiyle 2023 yılında “gazi” unvanı aldığı öğrenildi. Kırıkkale’deki bu acı olay, sobadan sızan karbonmonoksit gazının tehlikesini bir kere daha gözler önüne serdi.

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