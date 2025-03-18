Yahşihan’da Tabanca ve Uyuşturucu Yakalandı

YAHŞİHAN’DA KAPSAMLI OPERASYON

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir ikamette gerçekleştirilen operasyonda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyon sırasında bir şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahşihan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden suç unsuru içeren paylaşımlar yapan bireylere karşı harekete geçti.

ŞÜPHELİ İKAMETİNDE ARAMA YAPILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda M.K. isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi. Bu aramada, 1 adet kuru sıkı tabanca, 35 adet fişek ve 27 adet sentetik ecza ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.