Haberler

Yahşihan’da Tabanca ve Uyuşturucu Yakalandı

YAHŞİHAN’DA KAPSAMLI OPERASYON

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir ikamette gerçekleştirilen operasyonda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyon sırasında bir şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahşihan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden suç unsuru içeren paylaşımlar yapan bireylere karşı harekete geçti.

ŞÜPHELİ İKAMETİNDE ARAMA YAPILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda M.K. isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi. Bu aramada, 1 adet kuru sıkı tabanca, 35 adet fişek ve 27 adet sentetik ecza ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Şoförün Araçta Kumar Oynaması Tepki Çekti

Kırklareli-Lüleburgaz güzergahında yolcu taşıyan bir şoför, sürüş sırasında cep telefonuyla kumar oynarken görüldü. Yolcular, bu durumun tehlikeli olduğunu belirterek denetim isteyen çağrıda bulundu.
Haberler

Isparta’da Kaçakçılık Operasyonları: Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Isparta'da yapılan jandarma operasyonlarında 71 bin 520 bandrolsüz makaron ve 57 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Beş kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.