Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

JANDARMA OPERASYONU SONUCU FIRARİ HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlüyü yakaladı. Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, aranan şahısların tespiti ve yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

SUÇLARI VE CEZALARI BELİRLENDİ

Yapılan operasyonda, “kasten adam öldürme” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen V.M. (45), “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.S. (78) ve “kasten yaralama” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Y.E.Y. (25) gözaltına alındı. Yakalanan hükümlüler, jandarma işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Zerzevan Kalesi’nde Gözlem Etkinliği Yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Perseid meteor yağmuru için gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, tarihi mekanın huzurunda doğa olayını izledi.
Kırıkkale’de Operasyonla M.T.C. Tutuklandı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktorların hesaplarını kullanarak 1998 yeşil reçete düzenlemekten tutuklandı. Uyuşturucu aparatıyla birlikte cezaevine gönderildi.

