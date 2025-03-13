Yahudi Grup, Trump Tower’da Protesto Yaptı

GRUP, TRUMP TOWER’DA GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Yahudi Barış Sesi adlı grup, Filistin yanlısı eylemleriyle tanınan aktivist Mahmoud Khalil’in gözaltına alınmasını protesto etmek için New York’taki Trump Tower lobisini işgal etti. Olayın ardından polis, 98 protestocuyu gözaltına aldı.

MAHMOUD KHALİL’İN GÖZALTINA ALINMASI TEPKİ TOPLADI

Columbia Üniversitesi’nde Filistin yanlısı protestoların öncülerinden olan öğrencinin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkilileri tarafından gözaltına alınması Yahudi Barış Sesi tarafından kınandı. Yaklaşık 150 kişiden oluşan grup, New York’taki Trump Tower lobisini işgal ederek Khalil’in serbest bırakılması çağrısında bulundu. Eylemcilerin çoğu kırmızı tişörtler giymekle birlikte, “Mahmoud’u özgürleştirin, Filistin’i özgürleştirin” ve “Öğrencilerle değil, Nazilerle savaşın” yazılı dövizler taşıdı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Sloganlar atan göstericilere polis ekipleri müdahale etti. New York Polis Departmanı (NYPD), protestocuların Trump Tower lobisini işgal etmesinin ardından operasyon başlattı. Göstericiler izinsiz giriş yaptıkları için plastik kelepçelerle gözaltına alınarak dışarı çıkarıldı. NYPD Şefi John Chell, müdahale sonucu iki saat içinde 98 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.

GRUBUN AÇIKLAMASI

Eylemin organizasyonunda Yahudi Barış Sesi önemli bir rol üstlendi. Grup sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yahudiler olarak, kitlesel sesimizi duyurmak için Trump Tower’ı ele geçiriyoruz. Bu faşist rejimin Filistinlileri ve İsrail hükümetinin ABD tarafından finanse edilen soykırımına son verilmesi çağrısında bulunan herkesi suçlu ilan etme girişimlerine seyirci kalmayacağız. Özgür bir Filistin için savaşmayı asla bırakmayacağız. Eğer bir tanesi için gelirseniz, hepimizle karşı karşıya kalırsınız. Özgür Mahmoud, özgür Filistin” ifadelerini kullandı.