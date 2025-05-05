Yahya Kaya, Oyuncak Sektörü Destekliyor

YAHYA KAYA’DAN DJİTAL OYUNLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Eskişehir’de oyuncak sektörüyle ilgilenen Yahya Kaya, dijital oyunların fiziksel oyuncaklar üzerinde olumsuz bir durumu olmadığını, aksine bu iki alanın birbirini desteklediğini ifade ediyor. Hamamyolu’nda kendi dükkanında hizmet veren Kaya, çocukların dijital oyunlara olan ilgisinin artmasına rağmen bunun fiziksel oyuncak talebini etkilemediğini belirtiyor. Kaya, sanal oyunların oyuncak sektörüne olumlu katkılar sağladığını vurguluyor ve şöyle diyor: “Örneğin, sanal alemde ortaya çıkan oyuncaklar, gerçek dünyada da fiziksel oyuncaklara yansıyor. Animasyon ve çocuk filmleri figürlerin de talebi arttırıyor, sektör bu bağlantılar sayesinde canlı kalıyor.”

DIGİTAL OYUNLAR VE FİZİKSEL OYUNCAKLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI

Yahya Kaya, dijital oyunlara artan ilgiye rağmen fiziksel oyuncakların talebinin azalmadığını, bu durumun sektör için destekleyici bir etkisi olduğunu söylüyor. Kaya, “Son zamanlarda çocukların dijital oyunlara daha fazla ilgi gösteriyor olsa bile bu ilgi, normal fiziksel oyuncaklardan bir şey eksiltmiyor aslında. Fiziksel oyuncak sektörü bu durumdan olumsuz etkilenmiyor, hatta birbirini destekliyor. Örneğin, yeni bir oyun karakteri çıktığı zaman, aynı karakterin fiziksel olarak figürü de çıkıyor. Sanal alemde ortaya çıkan oyuncaklar, gerçek dünyada da fiziksel oyuncaklara yansıyor.” diyerek iki alandaki sinerjiyi açıkça dile getiriyor.

YENİ NESİL OYUNCAKLARIN ÖZELLİKLERİ

Kaya, geçmişteki oyuncakların daha özgün yapıda olduğunu belirtirken, günümüzdeki ürünlerin figür ve koleksiyon özellikleri taşıdığını vurguluyor. “Oyuncak taleplerinde bir azalma görmüyoruz. Hatta tam tersine, artış bile var. Bunun nedeni sektörün bağlantılı olması; mesela bir film çıkıyorsa onun figürü üretiliyor. Çizgi film veya oyunlar yayınlandıktan sonra çocuklar izlediklerini oyuncağa dönüştürmek istiyor, bu da talebi artırıyor.” diyor. Özellikle, geçmişteki tahta oyuncaklar ve peluş ürünler yerine, günümüzde daha çok markalı figürler ve koleksiyon ürünlerinin popüler hale geldiğini belirtiyor.

OYLAMAK FİYATLARI VE DEĞİŞKENLİK

Son olarak Yahya Kaya, oyuncak fiyatlarının marka ve kaliteye göre değişiklik gösterdiğini ifade ediyor. “Fiyatlara gelince, normal bir figür 200 liradan başlıyor. Toplar gibi daha uygun oyuncaklar ise 50 liradan itibaren satılıyor. Figürlerin fiyat bandı genellikle 200 lira ile 1000 lira arasında değişiyor, hatta orijinal figürler 2000 liraya kadar çıkabiliyor.” diye ekliyor. Daha uygun fiyatlı figürlerin ise 100-150 lira civarında seyrettiğini belirtiyor. Bu fiyatlar, ürünün markasına ve detayına göre farklılık gösteriyor.