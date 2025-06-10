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Yahyalı Belediye Başkanı E. Öztürk, Bayram Tebrikleri Yaptı

BELEDİYE BAŞKANI PERSONELİ BAYRAMLAŞTI

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı tatili sonrasında belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlaşma etkinliği düzenledi. Yapılan açıklamaya göre, Öztürk, belediye hizmet binası bahçesinde personelin bayramlarını kutladı.

BÜYÜK BİR AİLE OLDUKLARINI VURGULADI

Görüşlerine yer verilen Öztürk, ilçe için çalışan büyük bir aile olduklarını dile getirdi. 11 yıl boyunca birlikte yol aldıkları ekip üyelerinin önemine değinerek, “Cenabı Allah nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuştursun.” dedi. Öztürk, “Belediyemizdeki tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. 11 yıl 2,5 aydır sizlerle beraber yol yürüyoruz. Bu güzel ilçeye var gücümüzle hizmet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

EKİP ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Bayram süresince ekip arkadaşlarının özveriyle görev yaptığını vurgulayan Öztürk, “Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim hepimize ailelerimiz ile birlikte nice bayramlar göstersin.” ifadelerini kullandı.

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