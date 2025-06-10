Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk Personeli Tebrik Etti

YEREL YÖNETİMDE BAYRAMLAŞMA

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı’nın ardından belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlaşma etkinliği düzenledi. Yapılan açıklamaya göre, Öztürk, belediye hizmet binası bahçesinde personelle bir araya gelip, bayramlarını kutladı.

İLÇENİN BÜYÜK AİLESİ

Öztürk, yaptığı açıklamada, ilçe için ortak bir çaba içerisinde olduklarını belirtti. 11 yıl boyunca birlikte yol aldıklarını ifade eden Öztürk, “Cenabı Allah nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuştursun. Belediyemizdeki tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. 11 yıl 2,5 aydır sizlerle beraber yol yürüyoruz. Bu güzel ilçeye var gücümüzle hizmet ediyoruz. Biz de Yahyalı Belediyesi olarak bir takımız, bir gücüz,” dedi.

KEFALET VE TEŞEKKÜR

Bayram dolayısıyla ekiplerin görevlerini akşama kadar sürdürdüğünü vurgulayan Öztürk, “Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim hepimize ailelerimiz ile birlikte nice bayramlar göstersin,” şeklinde konuştu.