Yahyalı’da Balık Ölümleri Gerçekleşti

YAHYALI’DA TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ KAYGILARA YOL AÇTI

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, sulama kanalında yaşanan toplu balık ölümleri, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Olayın ardından bölgeye yönelik incelemeler başlatıldı. Yahyalı ilçesinin Kopçu Mahallesi’nde bulunan, Ağcaşar Barajı ve Karaboğa kaynak suyundan beslenen sulama kanalında bu trajik durum yaşandı.

İNCELEMELER BAŞLATILDI

Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla, Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bölgeye gelen uzmanlar, sudan ve ölü balıklardan numuneler alarak gerekli incelemeleri gerçekleştirmek üzere laboratuvara yolladı. Kopçu Mahallesi sakinleri, bu kadar yoğun bir balık ölümüyle karşılaşmadıklarını dile getirerek, durumlardan duydukları kaygıyı ifade etti. Sulama kanalının, tarım arazilerinin sulanması ve doğal yaşam açısından kendileri için ne denli hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladılar. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.