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Yahyalı’da Balkondan Düşen Kişi Öldü

KAYSERİ’DE OLAYLARIN SEBEBİ

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir kişi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Seydilli Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, 40 yaşındaki Asım Ü. evinin balkonundan dengesini kaybedip yere düştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GİTTİ

Olayın hemen ardından durum bildirilerek bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda Asım Ü.’nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Asım Ü.’nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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