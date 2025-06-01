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Yahyalı’da Heyelan Sonucu Araçlar Kurtarıldı

YAĞIŞLAR HEYELANA NEDEN OLDU

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, heyelan oluşumuna neden oldu ve bu durum yolda mahsur kalan araçları beraberinde getirdi. Öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşan sağanak, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkileyerek, su birikintilerine yol açtı. Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımda aksamalara neden oldu ve bazı araçların yolda kalmasına yol açtı.

EKİPLER İŞ BAŞINDA

Mahsur kalan araçların durumu yetkililere bildirildi. Hemen ardından bölgeye hareket eden AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarla mahsur kalan araçları ve vatandaşları kurtarmayı başardı. Bu tür yağışların yaşandığı dönemler, özellikle ulaşım açısından kritik bir önem taşıyor ve gereken bir konu.

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