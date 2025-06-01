Yahyalı’da Sağanak Yağış Aksamalara Neden Oldu

YAĞIŞLAR KAPSAMINDA ULAŞIM SORUNLARI

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda ulaşımda sorunlar meydana getiriyor. Öğleden sonra şiddetini artıran sağanak yağış, ilçede günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

SU BİRİKİNTİLERİ YOLDA KALMALARA NEDEN OLDU

Yağış sebebiyle oluşan su birikintileri, taş ve kaya parçalarının yolda birikmesine yol açtı. Bu durum, bazı araçların yolda kalmasına neden oluyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, yağışların bir süre daha devam edeceğini aktarıyor.