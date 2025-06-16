Yahyalı’da Traktör Uçuruma Düştü

KAZANIN DETAYLARI

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde gerçekleşen traktör kazasında, 2’si ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Kapuzbaşı Mahallesi’nde bulunan Divrik Dağı’na doğru seyir halinde olan H.İ.’nin yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak bir uçuruma düştü. Kazada traktörün römorkunda bulunan K.P., C.P., F.P., B.P., E.P., R.P. ve A.K. da yaralandı.

ACİL YARDIM SEVKİYATI

Kaza sonrası, durumu acil olan yaralılara yardım etmek için bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Aralarında durumu ağır olan 2 yaralı, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ayrıca, uçuruma düşen traktör, kullanılamaz hale geldiği için bir çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma süreçleri başladı.