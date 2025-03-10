Yahyalıspor BAL’da Küme Düştü

BÖLGESAL AMATÖR LİG’DE KÜME DÜŞME

Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri’yi temsil eden Yahyalıspor, bu sezon ligden düşen takımlardan biri oldu. 2024-2025 sezonunun sona ermesine 8 hafta kalmışken, 17 puanda kalan Yahyalıspor, ligdeki diğer yerel ekip Develigücü ile arasında 26 puan fark buluyor.

Yahyalıspor, matematiksel olarak Bölgesel Amatör Lig’den küme düştü. Takım, bir haftayı maç yapmadan geçirerek, kalan 7 müsabakada prestij mücadelesi vermek durumunda kalacak. Tüm maçlarını kazanması durumunda bile kümede kalmayı başaramıyor.

PRESTİJ MÜCADELESİ

Yeşil beyazlı ekip, kalan karşılaşmalarda yalnızca prestij için mücadele edecek. Bu sezon yaşanan olumsuz sonuçlarla birlikte takım, hayal kırıklığı yaşayan taraftarlarına karşı bir moral kaynağı yaratmak adına çaba gösterecek.