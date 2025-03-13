Yahyalıspor Ligden Çekilmeyecek, Mücadeleye Devam Edecek

YAHYALISPOR’UN LİG MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Yahyalıspor, küme düşmesine rağmen sezonun sonuna kadar ligde kalmayı hedefliyor. Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta yer alan ve 22. hafta sonrasında küme düşmesi kesinleşen Yahyalıspor, kalan haftalarda prestij mücadelesine devam edecek. 22 maçta 17 puan toplayan yeşil beyazlı ekip, Develgücü’nün 26 puan gerisinde yer alıyor.

HAFTALIK PROGRAM VE MAÇ HAZIRLIĞI

Kalan 8 haftalık periyotta ligden çekilmeyecek olan Yahyalıspor, antrenör Eren Çalapverdi yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor. Bu hafta maç oynamadan geçiren ekip, gelecek hafta sahasında Hatay temsilcisi Samandağ Gençlerbirliği ile karşılaşacak.