Haberler

Yakakent’te NARKO Alan Uygulaması Yapıldı

SAMSUN’DA UYGULANAN NARKO ALAN OPERASYONU

Samsun’un Yakakent ilçesinde “Narko Alan” adı verilen bir uygulama düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu uygulamada, toplamda 133 kişiye GBT sorgusu yapıldı ve 68 araç kontrol edildi.

ARAMA SONUÇLARI VE CEZALAR

Araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan detaylı aramalarda, bir kurusıkı tabanca, altı bıçak ve bir balta bulundu. Uygulama sırasında, trafik kurallarını ihlal eden 7 sürücüye ise toplamda 29 bin 695 lira idari para cezası uygulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Exxen Spor Canlı Maç İzle!

Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı, EXXEN üzerinden canlı yayınla takip ediliyor. Kullanıcılar, akşamki maçı kesintisiz izlemek için platforma yöneliyor.
Haberler

Alaçam Belediye Başkanı Desteği Verecek

Alaçam'da 65 mahalledeki 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verileceği duyuruldu. Destek, hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hayata geçirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.