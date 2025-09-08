Yakakent’te NARKO Alan Uygulaması Yapıldı

SAMSUN’DA UYGULANAN NARKO ALAN OPERASYONU

Samsun’un Yakakent ilçesinde “Narko Alan” adı verilen bir uygulama düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu uygulamada, toplamda 133 kişiye GBT sorgusu yapıldı ve 68 araç kontrol edildi.

ARAMA SONUÇLARI VE CEZALAR

Araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan detaylı aramalarda, bir kurusıkı tabanca, altı bıçak ve bir balta bulundu. Uygulama sırasında, trafik kurallarını ihlal eden 7 sürücüye ise toplamda 29 bin 695 lira idari para cezası uygulandı.