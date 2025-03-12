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Yakakent’te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde iki araçta uyuşturucu madde bulundu. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler, narko alan uygulaması çerçevesinde durdurdukları araçlarda detaylı arama yaptı.

UYUŞTURUCU MADDE VE SUÇ UNSURLARI ORTAYA ÇIKTI

Gerçekleştirilen aramalarda, 52.1 gram skunk, 56 adet sentetik ecza ve 10.8 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz bir madde, 3 adet şeffaf kağıt, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet ekstazi hap ve 2 adet yarım içilmiş esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak, F.B. (41), K.K. (43), S.T. (31), F.Ç. (30) ve M.K. (29) isimli kişiler gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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