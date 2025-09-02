Yakalaması Yapılan 14 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi

SUÇLULAR GURCİSTAN, ARNAVUTLUK, ALMANYA, SENEGALE VE YUNANİSTAN’DA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplam 14 suçlunun, 12’sinin kırmızı bültenle arananlar arasında yer aldığı, Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan’da yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, bu başarılı operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan operasyon sonucunda, kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ve ulusal seviyede aranan 2 kişi Türkiye’ye iadeleri sağlandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇLULAR

Yerlikaya’nın açıkladığı bilgilere göre, ‘suç örgütü üyeliği’, ‘çocuk istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘yağma’, ‘yaralama’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından uluslararası seviyede aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D. ve E.Ç. Gürcistan’da yakalandı. Ayrıca, dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan K.K., Arnavutluk’ta, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan O.G., Senegal’de yakalandı.

Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından kırmızı bültenle aranan G.Ç. ve M.C.Ü., Almanya’da ele geçirildi. Bununla birlikte, silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçundan ulusal seviyede aranan T.Y., Arnavutluk’ta, göçmen kaçakçılığı suçundan ulusal seviyede aranan M.U. ise Yunanistan’da yakalandı ve Türkiye’ye iadeleri sağlandı.