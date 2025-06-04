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Yakalanan Şüphelilere Kadın Kıyafeti Giydirildi

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İSTANBUL’DA ŞOKE EDEN OLAY

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi’nde son günlerde meydana gelen olay, sinema filmindeki sahneleri andırıyor. İddialara göre, tanıdıklarının kuşlarını çaldığı öne sürülen iki kişiyi tespit eden bir grup genç, bu şüphelileri yakalamayı başardı. Ancak olay, burada kalmayarak gençlerin hırsızlıkla suçladığı kişilere karşı uyguladığı yöntemle şok edici bir boyut kazandı.

KADIN KIYAFETİYLE ZORLA ALAY ETME

Zorla kadın kıyafeti giydirilen iki şüphelinin, bu anların cep telefonu kameralarıyla kaydedilmesi dikkat çekiyor. Görüntülerde, koltuğa oturan bir kişinin elinde kesici bir alet tuttuğu ve kadın kıyafeti giydirilen şüphelilere söylediklerini tekrarlatması dikkat çekiyor. Ayrıca, bu kişilerin bu görüntüleri kendi aralarında ve arkadaşlarına göndermesi de iddialar arasında yer alıyor.

ZORBALIĞIN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİ

Boğazköy Mahallesi’nde gerçekleşen bu olay, yalnızca hırsızlık iddialarıyla sınırlı kalmayarak zorbalık yönüyle de öne çıkıyor. Videoyu çeken kişilerin, şüphelilere uyguladığı bu yöntemin kamuoyunda büyük tartışmalara yol açması bekleniyor. Olayla ilgili yetkililerin herhangi bir soruşturma başlatıp başlatmadığı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak, söz konusu görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayıldığı bildiriliyor.

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