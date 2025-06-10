Yakıken İlçe Ekipleri Uyuşturucu Ele Geçirdi

NARKO ALAN UYGULAMASI SONUCU NARKOTİK MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narko Alan uygulaması çerçevesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu uygulama kapsamında, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan detaylı kontroller sonucunda, birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ARAÇLARDAN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Elde edilen verilere göre, kontrol sırasında 223 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet tabanca fişeği tespit edildi. Uygulama sonucunda, ilgili yasalar çerçevesinde 2 kişi “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma” suçundan, 1 kişi ise “Ruhsatsız Silah Bulundurma” suçundan adli tahkikat sürecine dahil edildi.