Yakın Akrabasını Öldüren Zanlı Yakalandı

YAKIN AKRABAYI ÖLDÜRME SUÇUNDAN YAKALAMA

Hatay’ın Antakya ilçesinde, yakın akrabasını öldürme suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.S. yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların tespit edilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.

EMNİYETİN ÇALIŞMALARI SONUCU YAKALANDI

16 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, adli makamlarca hakkında verilen cezadan dolayı aranan H.S., Kuzeytepe Mahallesinde tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.