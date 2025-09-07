Yakin Dogu Universitesi Ilahiyat Fakultesi Yaz Programi

YAZ DİL OKULUNA BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, hazırladığı yaz dil okulunu bu yıl Mekke’de gerçekleştirdi. Programa toplamda 216 öğrenci katıldı. Yaz dil okulu, bu yıl Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde düzenlendi ve bu etkinlik, fakültenin gelenekselleşen yuvarlak onuncu programı. Katılımcılar, Kıbrıs’ın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden geldi. Aynı zamanda programa 19 öğretim elemanı da destek verdi.

KALİTELİ EĞİTİM İMKANI

Kuzey Kıbrıs’ın ilk İlahiyat Fakültesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, 2011 yılında kuruldu. Fakülte, yalnızca sınıf içi eğitim vermekle kalmayıp, uluslararası yaz programlarıyla öğrencilerin dil becerilerini de geliştirme fırsatı sunuyor. Bu yılki programa, Arapça hazırlık sınıfı öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’deki İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri ile Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinden öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Yunanistan, Makedonya, Doğu Türkistan ve Özbekistan gibi ülkelerden gelen öğrenciler de etkinlikte yer aldı.

Program süresince katılımcılar, sabah saatlerinden akşama kadar devam eden yoğun bir eğitim alarak toplam 180 saatlik Arapça dersine katıldılar. Öğrenciler, seviyelerine göre on sınıfa ayrıştırıldı ve dersler çoğunlukla anadili Arapça olan uzman eğitimciler tarafından verildi. Eğitimlerin yanı sıra katılımcılar, manevi yönlerini geliştiren birçok önemli mekanı ziyaret etti. Bu ziyaretler arasında Arafat, Mina, Müzdelife, Sevr ve Hira dağları, Hz. Hatice’nin kabri, Cin Mescidi gibi manevi yerler yer aldı. Katılımcılar ayrıca Umre ibadetlerini de gerçekleştirmek için Hudeybiye, Cirane ve Taif’te ihrama girdiler.

PROGRAMIN KAPANIŞ TÖRENİ

Programın son gününde Medine’ye geçildi ve Bedir, Uhud, Hendek, Kuba ve Kıbleteyn Mescidi ziyaret edildi. Aynı zamanda Mescid-i Nebevi ve Ravza’da ibadetler yapıldı. Program sertifika töreni ile sona erdi. Törene Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, Cidde Konsolosluğu İletişim Ataşesi Hüseyin Eren Yıldızer, Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz ve İkram Turizm Genel Müdürü İbrahim Çetin katıldı. Öğrenciler, sertifikalarını protokol üyelerinin elinden alarak eğitim dönemi boyunca kazandıkları başarıları taçlandırdı.