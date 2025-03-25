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Yakın Doğu ve Dernekten İş Birliği Protokolü

YAŞLI HAKLARI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Yaşlı hakları konusunda iş birliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği arasında bir protokol imzalandı. Yaşlılara Saygı Haftası’nda gerçekleştirilen imza töreniyle, her iki kurum da yaşlı bireylerin haklarını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için eğitim, sağlık, hukuki destek gibi alanlarda eş güdüm içinde çalışacak. Protokol, yaşlı haklarını baz alan bilimsel çalışmaların da yürütülmesini hedefliyor.

PROTOKOLÜN HEDEFLERİ

Protokol, yaşlı bireylerin haklarının korunması, sosyal yaşamda daha aktif olmaları ve ruh sağlıklarının desteklenmesi yönünde çeşitli projeleri gerçekleştirmeyi amaçlıyor. İmza törenine katılan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın yanı sıra, diğer akademisyenler de katıldı. Bu iş birliği, bilimsel çalışmalarla topluma yönelik projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

PROJELERİN KAPSAMI

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşlı haklarını geliştirmeye yönelik her çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz” diyerek, imzalanan protokolün çok çeşitli alanları kapsadığını belirtti. “Yaşlı bireylerin daha güçlü ve güvende hissetmelerini sağlamak için kapsamlı projeler geliştireceğiz” dedi. Ayrıca, “60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi” için Girne Üniversitesi ile birlikte iş birliği yapacaklarını da ifade etti.

HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

Prof. Dr. Hatice Jenkins, yaşlılara yönelik hizmetlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Maddi kaynaklar olmasına rağmen yeterli hizmeti bulamıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, sağlık alanındaki yasal düzenlemelere de vurgu yaparak, Bakımevi Yasası’nın bir an evvel geçmesi gerektiğini belirtti. “Bilimsel veriler ışığında sağlam temellere dayalı düzenlemeler oluşturmalıyız” ifadesini kullandı.

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