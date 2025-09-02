Haberler

Yakinlar Tepki Gösterdi, Olay Soruşturuluyor

YAKINLAR HAREKETE GEÇTİ

Mersin’de 16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından başından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Bu olayın ardından, Hira Aygar’ın yakınları ve bazı vatandaşlar, cinayet şüphelisinin evinin önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Akşam saatlerinde Aygar’ın yakınları, şüpheli H.A.Ş.’nin ikamet ettiği Toroslar ilçesindeki adrese gitti.

POLİS ÖNLEM ALDI

Polisin bölgedeki güvenlik önlemleri sayesinde, toplanan kalabalık bir süre sloganlar atarak karşıt görüşlerini ifade etti. Ancak, polis ekiplerinin uyarıları sonucunda kalabalık, herhangi bir olay çıkmadan dağıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e Kıralık Verdi

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralık olarak transfer etti. Amrabat, önceki sezonda 39 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetmişti.
Haberler

Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da, alkollü bir sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtı, fakat polis tarafından yakalandı. Sürücü, ehliyetini kaybetmenin pişmanlığını yaşayıp, polislere teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.