Yakinlar Tepki Gösterdi, Olay Soruşturuluyor

YAKINLAR HAREKETE GEÇTİ

Mersin’de 16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından başından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Bu olayın ardından, Hira Aygar’ın yakınları ve bazı vatandaşlar, cinayet şüphelisinin evinin önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Akşam saatlerinde Aygar’ın yakınları, şüpheli H.A.Ş.’nin ikamet ettiği Toroslar ilçesindeki adrese gitti.

POLİS ÖNLEM ALDI

Polisin bölgedeki güvenlik önlemleri sayesinde, toplanan kalabalık bir süre sloganlar atarak karşıt görüşlerini ifade etti. Ancak, polis ekiplerinin uyarıları sonucunda kalabalık, herhangi bir olay çıkmadan dağıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.