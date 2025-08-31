Gündem

Yakınlarının Düğününe Gidiyorlarmış..

yakinlarinin-dugunune-gidiyorlarmis

KAZA DETAYLARI

Hakkari-Van kara yolunun Boybeyi köyü Dikilitaş mezrası yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında, bir TIR ile karşı yönden gelen bir kamyonet çarpıştı. Bu feci kazada, kamyonetin sürücüsü Hasan Sultanoğlu (45) ile ikizleri Nisanur ve Hatice (11) ve kardeşi Adem Sultanoğlu (40) yaşamını yitirdi. Yaralı olarak Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün eşi Nadide Sultanoğlu (38) da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen beş kişinin cenazesi, Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyüne götürüldü. Cenaze törenine, Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü, Abdullah Zeydan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Van’da ikamet eden Sultanoğlu ailesinin, Hakkari’nin Bağışlı köyüne bağlı Doğanlı mezrasındaki yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Batista Mendy Sevilla’ya gidiyor!

Trabzonspor'un önemli oyuncusu Batista Mendy için Sevilla'dan teklif iletildi. Anlaşmanın ardından Mendy, sağlık kontrolleri için İspanya'ya gidecek.
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’nde Yaşanan Bireysel Vahşet

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürdükten sonra yaşamına son veren Ayberk Kurtuluş'un suç kaydı dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.