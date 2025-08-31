Yakınlarının Düğününe Gidiyorlarmış..

KAZA DETAYLARI

Hakkari-Van kara yolunun Boybeyi köyü Dikilitaş mezrası yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında, bir TIR ile karşı yönden gelen bir kamyonet çarpıştı. Bu feci kazada, kamyonetin sürücüsü Hasan Sultanoğlu (45) ile ikizleri Nisanur ve Hatice (11) ve kardeşi Adem Sultanoğlu (40) yaşamını yitirdi. Yaralı olarak Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün eşi Nadide Sultanoğlu (38) da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen beş kişinin cenazesi, Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyüne götürüldü. Cenaze törenine, Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü, Abdullah Zeydan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Van’da ikamet eden Sultanoğlu ailesinin, Hakkari’nin Bağışlı köyüne bağlı Doğanlı mezrasındaki yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.