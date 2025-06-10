Yakıt Tankeri Devrildi: 1 Yaralı

YAKIT TANKERİ DEVİLDİ

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Olayda bir yakıt tankeri devrildi ve bu durum sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun Hilvan girişinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün adı bilinmeyen bir yakıt tankeri, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada, tankerin sürücüsü ciddi şekilde yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

YOLUN DURUMU VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kazanın, tanker boş olduğu için muhtemel bir patlamayı önlediği belirtildi. Kazadan dolayı Siverek-Şanlıurfa karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Devrilen tankerin çekilmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.