Yakıt Tankeri Devrildi: 1 Yaralı

YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Bir yakıt tankeri devrildi ve bu olayda 1 kişi yaralandı. Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu Hilvan girişinde gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün kimliğinin tespit edilmediği bir yakıt tankeri henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Bu kazada hurdaya dönen tankerin sürücüsü yaralanıyor. Olayın hemen ardından ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınıyor. Tankerin boş olması, olası bir patlamayı önlüyor.

TRAFAİK AKIŞI ETKİLENDİ

Kaza sebebiyle Siverek-Şanlıurfa kara yolu bir süreliğine trafiğe kapatılıyor. Tankerin çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşım için açılıyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.