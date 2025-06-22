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Yakıtlı Köyü’nde 7 Yılkı Atı Öldürüldü

YABANİ YILKI ATI ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Batman’ın Raman Dağı eteklerindeki Yakıtlı köyü kırsalında vurularak öldürülen yabani yılkı atı sayısı 7’ye yükseldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede doğal yaşam alanı olan yılkı atları, Raman Dağı eteklerinde otlanırken kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurularak telef edildi.

DURUM VATANDAŞLAR TARAFINDAN BİLDİRİLDİ

Dün, vatandaşlar tarafından arazide hareketsiz bulunan 5 yılkı atının ölümü üzerine, köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, bölgeye intikal eden jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler neticesinde iki yılkı atının daha cansız bedenine ulaştı. Böylelikle, telef olan yılkı atlarının sayısı toplamda 7’ye çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu olay, bölgedeki yabani yaşamın korunması açısından önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

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