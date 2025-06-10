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Yaklaşık 25 Dönüm Buğday Yandı

BATMAN’DA YANGINDA BUĞDAYLAR ZARAR GÖRDÜ

Batman’ın Kozluk ilçesinde yer alan Üçyol mevkiinde, saat 11.30 civarında bilinmeyen bir sebepten ötürü 25 dönüm ekili buğday yandı. Olayı gören vatandaşlar, yangını hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale etmeye başladı.

ÇİFTÇİLER DESTEK VERDİ

Yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin yanında, çiftçiler de traktörleriyle yangına müdahale etti. Ekiplerin birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 25 dönüm buğday tarlasının zarar gördüğü bildirildi. Çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemelere başlandı.

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