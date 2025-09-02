Yakup Can Bilici, Bakır Ustası

BAKIRCILIK MESLEĞİNE YÜKSEK TALİP

Gaziantep’te bakırcı ustası babası Gökhan Bilici’nin yanında 3 yıl önce işe başlayan 10 yaşındaki Yakup Can Bilici, yeteneğiyle tüm ustaları geride bırakıyor. Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda babasının dükkanında çalışan Yakup Can, bir elinde darbe kalemi, diğerinde çekiçle bakıra şekil veriyor. 27 yıllık bakır ustası olan babasının deneyimlerini alarak kısa sürede önemli bir mesafe katetti.

BABASINDAN EĞİTİM ALIYOR

Babasıyla birlikte çalışmaktan mutluluk duyan Bilici, bakır işlemeciliğinde kendini geliştirmeye devam ediyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Bilici, gün boyunca babasıyla bakıra şekil verme işine odaklanıyor. İlkokul 4. sınıf öğrencisi olarak tatil günlerinde dükkanına düzenli olarak giden Bilici, çıraklıktan ustalığa yükselme yolunda büyük bir ilerleme kaydetti. İşlerine olan bağlılığıyla çevresinden takdir topluyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Tatil günlerinde ve okul sonrası zamanının çoğunu babasının yanında çalışarak değerlendiren Bilici, büyüyünce polis olmak istiyor. Müşteriler tarafından “Yakup Can usta” ismiyle tanınan küçük usta, bakır işleme konusundaki yetenekleriyle herkesin takdirini kazanıyor. İlk kez görenlerin hayretini gizleyemediği Yakup Can, bu meslekte kendini daha da geliştirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. 7 yaşında başladığı bu mesleği, hayatında önemli bir yer edindi.

BABASIYLA GURUR DUYUYOR

Küçük usta Yakup Can Bilici, “Babamın mesleğini sürdürmek istiyorum. Yaz tatilinde iş yerimde çalışmak bana zevk veriyor. Babamla bakır işlemenin benim için önemi büyük. Amacım babamı gururlandırmak. Eğitimime devam edip polis olmak istiyorum. Eğer okumazsam, babamın mesleğini devam ettireceğim” şeklinde konuştu. Onun ileride başarılı bir usta olacağına inanan baba Gökhan Bilici ise, “Kendisi küçük ama yaptığı işler çok büyük. Eğer okursa önemli bir meslek sahibi olmasını istiyorum” diyerek düşüncelerini belirtti.