Yakup Yıldız’dan 18 Mart Mesajı

YILDIZ’DAN ANLAMLI MESAJ

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Yıldız, “110 yıl önce düşmana karşı Çanakkale ruhuyla kenetlenen ecdadımız, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya göstermiştir” şeklinde ifade etti.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ANLAMINI VURGULADI

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız, Mehmet Akif Ersoy’un “Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın!” dizeleri ile tarihe sığmayacak kadar eşsiz bir zaferin 110. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti. Yıldız, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin sıkı birlikteliğinin en önemli göstergesi olduğunu, tarihten silinmek istenen bir milletin, tüm imkansızlıklara rağmen vatanı için verdiği mücadeleyi destanlaştırdığını kaydetti.

BİZLERİMİZE EMANET EDİLEN KUTSAL VATAN

Yıldız mesajında, “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı bir asır önceki kararlılıkla muhafaza etmenin en önemli sorumluluğumuz olduğunu dile getirdi. Türk ordusunun, dünyanın en güçlü ordularına karşı gösterdiği azim ve kararlılık sayesinde “Çanakkale geçilmez” gerçeğinin bir kez daha yazıldığını belirten Yıldız, “Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da milletimiz, vatanına, geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkacaktır” ifadesini kullandı.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Yıldız, Çanakkale Destanı’nın yıl dönümünde, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatan için hayatlarını feda eden ve “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe yazdıran tüm şehitleri ve kahraman gazileri rahmetle andığını belirterek, “Ruhları şad olsun. Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun” dedi.