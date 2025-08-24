Yakutiye’de Rahvan At Yarışları Gerçekleşti

BÜYÜK BİR TURİZM ETKİNLİĞİ

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Rahvan At Yarışları’ renkli görüntüler ile dolu geçti. Yakutiye Belediyesi’nin kırsal Umudum Mahallesi’nde inşa ettiği ‘Rahvan At Koşu Tesisleri’, bu yıl üçüncü kez Geleneksel Rahvan At Koşusu’na ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından getirilen atların yarıştığı bu organizasyonda, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Erkeklerin yanı sıra kadınların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar renkli anlar yaşadı.

TRADİSYONEL BİR ETKİNLİK

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Etkinlikleri çerçevesinde Yakutiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Rahvan At Yarışları’nın, tarih ve kültür açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Mahmut Uçar, “Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2025 yılının ‘Erzurum Turizm Başkenti’ ilan edilmesi; şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması için eşsiz bir fırsat olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tekrar teşekkür ediyorum. Bizler, Yakutiye Belediyesi olarak bu büyük sorumluluğun farkındayız ve Erzurum’un köklü değerlerini gelecek nesillere aktarmak, misafirlerimize unutulmaz kültürel ve geleneksel görünümler sunmak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün düzenlediğimiz Rahvan At Yarışları’nın tarihi, Selçuklulardan önceki dönemlere kadar uzanıyor. Rahvan kelimesi Farsçadan gelmiştir ve atın binicisini sarsmadan yürüyüşünü ifade eder. Bu yarışlar sadece bir spor değil; milletimizin uzun süredir yaşattığı geleneklerin, sabrın ve azmin sembolüdür. Türk kültüründe at, cesaretin ve dostluğun simgesi olarak ordularımıza güç, toplumumuza birlik ve beraberlik katmış, Türk’e kanat olmuştur. Bu asil geleneği yaşatmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve Türkiye’nin dört bir yanından Erzurum’a gelen sporculara da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

SPORDA KAZALAR YAŞANDI

Türkiye’nin 7 bölgesinden katılan 90 atlı, toplam 7 kategoride koşu yaptı. Havanın 32 dereceye kadar yükseldiği sıcakta, atlarını rahvan olarak koşturan sporcular zaman zaman kazalarla karşılaştı. Pistte atların çarpışması sonucu yaralanan iki sporcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Üçlü Tay kategorisinde Ziver Lale, ‘Viking’ atı ile birinci olurken, Dörtlü Tay kategorisinde Talip Özdemir, ‘Aslı Bey’ atı ile liderlik elde etti. Deste kategorisinde Talip Özgün, ‘Barbaros’ atı ile, Küçük Orta kategorisinde Talip Özdemir, ‘Kırat’ atı ile, Büyük Orta kategorisinde Mehmet Dolunay, Fecri atı ile, Başaltı kategorisinde Samet Yılmaz, ‘Açico’ atı ile ve Baş kategorisinde Metehan Apaydın, ‘Karabey’ atı ile birinciliği kazandı.