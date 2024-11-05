“Yalancı Şahitlik Yapmak Zorundaydım” Mesajı Açığa Çıktı

KARARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Karaman’da bir otomobilin içinde başından vurulmuş şekilde ölü olarak bulunan ve intihar ettiği iddia edilen komiserin dosyası, önemli bir gelişme sonrası yeniden ele alındı. Olayla ilgili olarak şahitlik yapan bir kadının, “Ben yalancı şahitlik yapmak zorunda kaldım” şeklindeki mesajının ortaya çıkması, durumu değiştirdi.

DOSYANIN YENİDEN AÇILMASI

Kadının verdiği bu ifade, cinayet şüphesiyle dosyanın yeniden açılmasına sebep oldu. İlk başta intihar olarak değerlendirilen olayın, yeni delillerle farklı bir boyuta taşınabileceği düşünülüyor. Olayın detayları, soruşturmanın gidişatında belirleyici bir rol oynuyor.