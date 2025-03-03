Yalancı Yarim Filminin Konusu ve Oyuncuları

YALANCI YARİM FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekranlara kilitleyen Yalancı Yarim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında da izlenebilir hale geliyor. Yalancı Yarim’in merak edilen konuları arasında, filmin özeti, başında yer alan oyuncular ve Yalancı Yarim’in konusu var. Film Kayserili iş insanı Mahmut’un (Metin Akpınar) kardeşi Ferdi’nin (Tarık Akan) hikayesini anlatıyor. Yakışıklı ve çapkın bir genç olan Ferdi, abisi Mahmut’tan her ay yüksek miktarda para almaktadır. Bu durum, Ferdi için rahat bir yaşam sunarken, Mahmut için de bir korku kaynağıdır.

NİŞANLI ROLÜ OYUNU

Bir gün Mahmut ve eşi, Ferdi’yi ziyarete gelir ve ona, nişanlısıyla tanışmak istediklerini belirtir. Ferdi ve arkadaşları, eski kız arkadaşlarını arayarak onlardan nişanlı rolü oynamalarını ister, ancak hiçbiri bu teklifi kabul etmez. Durumu tesadüfen öğrenen Nuri (Halit Akçatepe), Ferdi’ye âşık olan Alev (Emel Sayın) ile bu oyunu oynamaları konusunda yardım edebileceğini söyler. Alev, bu planın bir parçası olduğunda, zengin işadamı Derviş Başak’ın (Hulusi Kentmen) kızı olarak Mahmut ve eşinin gözünde çok beğenilir ve Ferdi ile evlendirilmesi planlanır. Ancak Ferdi, gerçekleri gizleme yoluna giderken, Alev’e aşık olmayı hiç beklemez.

DÜĞÜN GÜNÜNDEKİ GERÇEKLER

Düğün hazırlıkları sürerken, Ferdi, abisinin gerçeği öğrenmesinden korkarak bir oyuna başvurur. Arkadaşı Kemal’e (Kemal Sunal) telefonla fabrikada yangın çıktığını bildirir ve abisini Kayseri’ye göndermeyi hedefler. Ancak Mahmut, havaalanında yangının aslında olmadığını öğrenir ve düğün törenine katılmak üzere geri döner. Düğün esnasında, Mahmut ve Ferdi, Alev’in Derviş’in pazarcı kızı olduğunu keşfederler. Bu durum, düğünün iptaline yol açar ve Mahmut, Derviş’e karşı tüm öfkesini kusar.

GERÇEKLERİ ANLATMA KARARI

Ferdi ise Alev ve abisine karşı yüz akı olmaktan çıkınca bavulunu alarak, Mahmut’a tüm gerçeği anlatır ve onlara veda etmeye karar verir. Mahmut, hatasını anladıktan sonra Alev’in babası Derviş’le ve aile dostlarıyla özür diler. Dahası, Alev’e de kendisinin de hatalı olduğunu vurgular ve affedilmesini ister. Alev, Ferdi’nin abisini affettikten sonra, Ferdi’yi bir motorla yakalarlar. Ferdi, Alev ve abisini görünce her şeyin düzeldiğini fark eder ve denize atlar. Bu durumu gören Alev de onun peşinden atlar ve sarılır.

OYUNCU KADROSU

Filmde yer alan başlıca oyuncular arasında Emel Sayın (Alev), Tarık Akan (Ferdi), Halit Akçatepe (Bulur), Münir Özkul (Derviş), Hulusi Kentmen (Derviş Başak), Metin Akpınar (Mahmut), Zeki Alasya (Hüsnü), Metin Çekmez (Metin), Turgut Boralı (Pazarcı), Mürüvvet Sim (Ziynet), Kemal Sunal (Kemal), İlhan Hemşeri (Bahçıvan), Necdet Yakın (Pazarcı Mehmet), Hikmet Gül (Nimet), ve Ahmet Turgutlu (Pazarcı) yer alır.

ÇEKİM YERLERİ

Yalancı Yarim filmi, İstanbul’un Yeşilköy semtinde bir villada çekilmiştir. Filmin birçok sahnesi Yeşilköy’ün çevresinde, ayrıca piknik sahneleri Sarıyer’deki Sultansuyu piknik alanında yer almıştır.