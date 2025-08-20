Yalçın: 7 Milyon Memur İçin Hükümette

TOPLANTIDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yalçın, “Bizim için atılacak yeni bir adım kalmadı. 7 milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir.” ifadelerini kullandı. Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısında, kamu işvereni ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını belirtti. Yalçın, samimi ve kararlı bir mücadele sürdürdüklerini, hakları için her yolu denediklerini vurguladı.

SONUÇSUZ KALAN GÖRÜŞMELER

Yalçın, sendikaların mücadelesinin olumlu sonuçlar verdiğini, tüm sendikaların toplu sözleşme imzaladığını hatırlattı. Ancak, genelde oransal zam, taban aylığa zam gibi konularda uzlaşma sağlanamadığını belirtti. “Hizmet kollarında, mühendislerden akademisyenlere kadar birçok konuda uzlaşı sağladık. Bu toplantı tutanağında geçenlerle birlikte adil bir teklifle gelinseydi, 8. dönem toplu sözleşmesi Türkiye emek tarihine en kapsamlı toplu sözleşme olarak geçebilirdi.” şeklinde konuştu.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yalçın, 4688 Sayılı Kanunun artık sorun üreten bir hale geldiğini, bu yasanın acilen değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktar inancı da güveni de yoktur. Hala üç gün var. Memurun beklentileri karşılansın, umutsuzluk umuda dönüşsün.” diyen Yalçın, mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

HAKEM KURULU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Bir gazetecinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru yapıp yapmayacakları yönündeki sorusuna yanıt veren Yalçın, iki seçenek olduğunu aktardı. “İmzalamaya yetkili taraflar tarafından götürülüyor. Tavsiyemiz hakeme bizim değil hükümet tarafının gitmesidir.” diyerek, konuyu yetkili kurullarla tartışacaklarını belirtti. Yalçın, üç günlük süre zarfında karar vereceklerini söyledi.