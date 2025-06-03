Yalçın, Enflasyon Sorununa Dikkat Çekti

ENFLASYON ARTIŞI VE YAŞAM ZORLAŞIYOR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ocak ayından itibaren enflasyonun yüzde 15,09 arttığını ve yaşam koşullarının zorlaştığını dile getiriyor. Yalçın, “Sadece geleceğe yönelik artış oranlarını belirleyecek değil, geçmişin kayıplarını telafi edecek ve piyasa gerçeğini öngörecek bir toplu sözleşmeye ihtiyacımız var” diyor. Sosyal medya üzerinden TÜİK’in mayıs ayı enflasyon verilerine de yorum yapan Yalçın, yıllık enflasyonun yüzde 35,41, enflasyon farkının ise yüzde 8,58 olduğunu vurguluyor.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN KRİTİK BİLGİLER

Yalçın, “2025 yılı Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,53 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 35,41 ve enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerimizin 2025 Temmuz maaş artışının belli olması için geriye sadece bir aylık enflasyon kaldı” diyor. Haziran ayı hariç, hakem kararı ve enflasyon farkıyla artış oranının yüzde 14 olarak kayıtlara geçtiğini belirten Yalçın, “Yalnızca 2025 Ocak ayından itibaren enflasyon yüzde 15,09 arttı. Gıda ve zorunlu giderlerdeki yükseliş, açıklanan rakamlardan daha fazla arttı, hayat pahalılığı yükseldi ve yaşam zorlaştı” ifadesini kullanıyor.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ VE BEKLENTİLER

Yalçın, Memur-Sen’in 7’nci Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sunduğu refah payı teklifinin, enflasyon telafisinin yanında alım gücünü koruma ve iyileştirme amacı taşıdığını belirtiyor. “O gün tekliflerimize imza atılsaydı bugün kamu görevlilerinin ekonomik refahı çok daha güçlü olacaktı” diyor. Ağustos ayında başlayacak olan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yalnızca geleceğe yönelik artış oranlarını belirlemeyeceklerini, “geçmişin kayıplarını telafi edecek ve piyasa gerçeğini öngörecek bir toplu sözleşmeye” ihtiyaç duyduklarını dile getiriyor. Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerinin karşılanması ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasının önemine vurgu yapıyor.

Yalçın, ayrıca, “Bütün taraflar 7’nci Toplu Sözleşme görüşmelerinden bugüne gerçekleşen sorunları biliyor ve görüyor. Kamu işvereni heyeti ve temsilcileri masayı güçlendirecek, sahanın sorunlarına çözüm üretecek maddelere şimdiden hazırlanmalıdır” şeklinde konuşuyor.