Yalçın Görgöz, Konya’da Miting Yapıyor

CHP’NİN KONYA’DA HAZIRLIKLARI

CHP Parti Meclisi Üyesi Yalçın Görgöz, Konya’da düzenlenecek olan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi” için yaptığı açıklamada, “Konya’da son seçimlerde yüzde 73 AKP oy almış olabilir ama artık Konya Cumhuriyetin kalesi olmaya hazır. O kadar hazır, o kadar net görüyoruz ki, hiçbir yer Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in de dediği gibi kimsenin kalesi değil. Artık buralar, her yer, Anadolu’nun bütün coğrafyası, 81 ili halkın kalesi, milletin kalesidir. Bunu yarın bu meydanda, Kılıçarslan Meydanı’nda da göreceksiniz ve bundan sonra her yerde göreceksiniz. Artık bütün kaleler milletin kalesidir, halkın kalesidir” dedi.

HEYECANLI BİR MITING YAKLAŞIYOR

Görgöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın Konya Kılıçarslan Kent Meydanı’nda yapacağı miting öncesi kapsamlı bir değerlendirme yaptı. “Yarın burada çok coşkulu, çok kalabalık, çok heyecanlı bir miting gerçekleştireceğiz. Konya tarihinde bir ilk olacak, bunun altını çizerek söylüyorum” diyen Görgöz, 4 gündür yürütülen çalışmaların halktan olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. “Halktan çok harika, çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Tepkiler çok güzel. Bunun da tek nedeni AKP iktidarının 23 yıldır uyguladığı demokrasiyi hiç eden, tamamen yargıyı araçsallaştıran ve haksız, hukuksuz, adaletsiz uygulamalar. Tabii bununla beraber de ekonomik dar boğaz, halkın yaşadığı ekonomik darboğaz.” şeklinde konuştu.

SEÇİM BEKLENTİLERİ BÜYÜYOR

Görgöz, vatandaşların artık seçim için sabırsızlandığını ifade ederek, “Vatandaş o kadar bunalmış ki, ‘Sandığı önümde adayımı yanımda istiyoruz’ diyor. Çok acil bizlerden, CHP’den, muhalefet partilerinden daha fazla artık seçim bekliyor. Neden? AKP iktidarından kurtulmak için.” dedi.

SEKTÖRLERDEKİ GERİLEME

Konya’nın büyük bir il olduğunu vurgulayan Görgöz, sanayi ve tarım alanlarındaki sorunlara dikkat çekti. “Konya biliyorsunuz çok büyük bir ilimiz. Sanayide çok ileride, altı tane büyük organize sanayiye sahip. Ama ona rağmen bütün sektörlerde bir gerileme var. Tarım bunların başında geliyor. Çok büyük su sorunuyla karşı karşıya Konya yıllardan beri. Bu yanlış idarenin, yönetilemeyişin bir göstergesidir.” dedi.

Görgöz, “Sandık gelecek en kısa zamanda, biz bu yıl sonu bekliyoruz erken seçim ve biz seçime gideceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanımız olacak, CHP iktidarı olacak. Halkın iktidarını kuracağız hep beraber.” sözleriyle miting ve seçim sürecine olan inancını dile getirdi.