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Spor

Yalçın Granit’in Vefat Yıldönümü Anılıyor

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YALÇIN GRANİT’İN ANILDIĞI DÖRDÜNCÜ YIL

Türk basketbolunun önemli ismi Yalçın Granit, vefatının dördüncü yılında anılıyor. 17 Eylül 1932’de İstanbul’da hayata gözlerini açan Granit, babasını çocuk yaşlarda kaybetti. Ortaokul ve lise eğitimini o dönem Fatih’te bulunan Darüşşafaka Lisesi’nde tamamladı. Öğrencilik döneminde basketbolla tanıştı ve genç yaşlarından itibaren bu spor dalına katkıda bulundu.

BASKETBOLUN YAYGINLAŞMASINA KATKI

Granit, okul yıllarında basketbolun daha fazla yaygınlaşması için büyük çaba sarf etti. 1949 yılında liseden mezun olduktan sonra, kısa süreli aktif sporculuk kariyerinde birçok ilke gerçekleştirerek Türk basketbol tarihinde iz bıraktı. Bu dönemde, Türk basketboluna yaptığı katkılarla adını daima hatırlanacaklar arasında yer almayı başardı.

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