Yalçın: “Günü Kurtarmanın Derdindeyiz”

ALİ YALÇIN’DAN AÇIKLAMALAR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Kiraların, çocuk bakım giderlerinin, eğitim masraflarının yüksek olduğu bu zamanda tavsiyeye uymanın değil, günü kurtarmanın derdindeyiz” dedi. Miting, Ankara Anıtpark’ta gerçekleştirildi ve birçok sendika başkanı ile üyeler iştirak etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, açılış konuşmaları ile devam etti.

GAZZE’DEKİ İNSANLIĞIN DURUMU

Yalçın, İsrail’in 19 aydır Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıları eleştirerek, “Yaralı sayısı 100 bini geçti. Gazze artık dünyanın en büyük toplu mezarı” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Dünyanın en zengin yüzde 1’i, küresel servetin yüzde 54’ünü elinde tutuyorsa adalet bunun neresinde? Milyonlarca çocuk açlıktan ölüyorsa merhamet nerede?” diyerek, adalet ve vicdan konularına dikkat çekti. Yalçın, toplumsal dayanışmaya vurgu yaparak, “Bizi teslim almak isteyen bu gidişe örgütlü gücümüzle, dayanışmamızla dur demek için varız” ifadesini kullandı.

AİLE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNE SALDIRI

Kültür ve aile değerlerinin tehdit altında olduğunu belirten Yalçın, “İnancımız, geleneğimiz, örfümüz saldırı altında. Küreselciler, gençleri köklerinden koparıyor” dedi. Aile ve çocuk yardımlarının yeterli olmadığını vurgulayan Yalçın, “Kiraların, çocuk bakım giderlerinin, eğitim masraflarının yüksek olduğu bu zamanda tavsiyeye uymanın değil, günü kurtarmanın derdindeyiz” şeklinde konuşarak, aile yapısının korunmasının önemine dikkat çekti.

3600 EK GÖSTERGE TALEBİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3600 ek gösterge müjdesini anımsatan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi gerekiyor” diyerek bu konunun yeniden gündeme getirilmesini istedi. Yazgan, “3600 ek göstergesi olanla olmayan arasında emekli maaşında ciddi bir uçurum var” diyerek, adalet sağlanmasını talep etti. Öte yandan, bu konunun daha önceki toplu sözleşmelerde karara bağlandığını ve hayata geçmesi gerektiğini belirtti.